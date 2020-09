La population de Courtelary suit ses autorités. Le Conseil municipal a proposé plusieurs crédits à ses habitants lors de l'assemblée municipale mardi soir. Cette réunion a été suivie par 96 ayants droit sur 920 électeurs inscrits. Plusieurs crédits ont ainsi été acceptés. Un de 500'000 francs pour les aménagements autour du collège incluant une zone d'attente pour les bus scolaires et dépose-minute pour les parents, un nouveau parking et une place de jeu. Un second moins conséquent (de 100'000 francs) pour l'implantation de conteneurs semi-enterrés et finalement un de 75'000 francs pour l'assainissement du ruisseau du Sapelot. Les comptes 2019 ont également été acceptés à l'unanimité. /lyg