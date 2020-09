Un parc pour comprendre la nature

Apprendre la nature au cœur de la nature. Il n’y a rien de plus efficace selon la Société des pêcheurs de Court. Celle-ci a aménagé à côté de sa cabane une place pédagogique avec deux étangs et la reconstitution de plusieurs milieux naturels connus dans la région. Des panneaux didactiques livrent de précieuses informations sur la flore et la faune locales. Le président de la société, David Carnal, rappelle que l'école à la forêt est entrée dans les moeurs. Sauf qu'aucune offre de ce genre n'existait à Court jusqu'à présent. Avec la rivière, les étangs, la prairie ou encore la haie toute proche, le site de la cabane des pêcheurs, au sud du village, est selon lui idéal pour ce type d'enseignement :