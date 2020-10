Gros succès de l'action «Bienne pour Bienne»

L'action a pris fin cette semaine. Plus de 70% des Biennois ont fait valoir le droit à ce bon d'une valeur de 25 francs. La Ville considère que son but est atteint, elle ne visait à l'origine qu'une proportion de 60% de la population biennoise. Au total, c'est près d'un million de francs qui a été réinvesti directement dans l'économie locale. Environ 280 commerces et organisations ont participé et ont bénéficié de cette action. Comme l'observation du graphe ci-dessus l'indique, l'action semble en grande partie avoir profité à la branche de la restauration. Cette action visait à faire gagner de la visibilité à des acteurs locaux et à pousser les Biennois à consommer local. /comm-lfe