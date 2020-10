Le SIAMS sera de retour en 2022

« C’est décidé ! Le prochain SIAMS prendra place du 5 au 8 avril 2022 », écrivent les organisateurs dans un communiqué jeudi. À la suite d'un questionnaire, les réponses ont été rapides et unanimes quant au fait de ne pas organiser de salon en 2020 à Moutier. Tenant compte des retours des exposants et de l’incertitude sanitaire qui perdurera peut-être encore au début de l’année prochaine, le conseil d’administration a décidé de ne pas reporter le SIAMS une deuxième fois en 2021 mais bien d’annuler et de directement travailler à faire de l’édition 2022 un succès.





« Quelque chose » en 2021

Pour répondre à la réflexion d’exposants déçus de ne pas avoir de SIAMS en cette fin d’année, les organisateurs ont décidé de travailler en étroite collaboration avec le comité des exposants pour réfléchir à une solution alternative, pour 2021, mais également pour toutes les années impaires.



En outre, le comité travaille également sur les aspects financiers, pour apporter des réponses aux questions concrètes des exposants, notamment en ce qui concerne les avances déjà payées. Leurs propositions devraient parvenir rapidement. /comm-cbe