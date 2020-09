Masterplan de l’aménagement des places de la Gare et du Marché présenté à La Neuveville

L'aménagement des places de la Gare et du Marché va de l'avant à La Neuveville. Le Conseil municipal a présenté la vision directrice du projet mercredi soir lors du Conseil général qui s’est tenu dans le village voisin du Landeron pour des raisons de distanciations sociales.

Ce Masterplan est le fruit des rencontres de groupes de travail, composés d’experts de tous horizons, mais aussi des propriétaires fonciers et des acteurs qui se trouvent dans le périmètre du projet. Cette vision directrice a permis de délimiter le secteur en plusieurs zones et de définir leurs fonctions. La place du Marché pourrait être dédiée aux piétons tandis qu’un immeuble d’habitations et de commerces avec un parking souterrain pourrait être construit le long du plateau de la gare.

En ce qui concerne le calendrier, la suite est déjà prévue pour cet automne avec la stratégie de mise en œuvre de la vision directrice avec notamment l’estimation des coûts du projet. Les autorités espèrent pourvoir rechercher des investisseurs et lancer des concours dès l’année prochaine.

Par ailleurs, le Conseil général a accepté à l’unanimité, bien que des élus aient trouvé le prix trop élevé, un crédit d'un peu plus de 454'000 francs pour l'achat d'une parcelle de 1228 m2 dans le secteur de la gare. Il a été décidé d'intégrer cette parcelle au projet d'aménagement à la suite de la procédure participative réalisée en début d'année. Son acquisition va permettre à la commune de valoriser le domaine public en créant des espaces d'accueil, de détente et des espaces verts de qualité en lien avec la création de nouveaux bâtiments le long du plateau de la gare.

Les autres objets

Les stations transformatrices de « Chavannes » et de « Vervas » vont être assainies pour un montant total de 380'000 francs. Le législatif a également accepté à l’unanimité un crédit de 230'000 francs pour l'assainissement de la station « Ruveau ». Cette dernière devra subir une rénovation complète par la suite.

Par ailleurs, le Conseil général a accepté à l’unanimité la motion du parti socialiste portée par Denise Bloch et intitulée « Paiement d'une partie des jetons de présence des élus au Conseil général, des commissions et des membres du Conseil municipal en bons « Oouh ! » ». Le législatif a donc suivi l'avis du Conseil municipal. Si les élus du Conseil général reçoivent déjà les 100 premiers francs en bons depuis 2019, ce sera également le cas pour les commissions dès 2021. Les membres de l’exécutif toucheront eux les 500 premiers francs en bons, également depuis 2021. /sbo