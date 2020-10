Un succès pour « Le Comptoir franc-montagnard autrement »

La persévérance a payé pour les commerçants et artisans taignons. « Le Comptoir franc-montagnard autrement » s’est achevé samedi sur un succès. Une quarantaine de commerçants et d’artisans des Franches-Montagnes, de la Courtine et de Tramelan ainsi que de St-Imier ont pris part à l’opération qui a duré trois jours. Les horaires d’ouverture étaient prolongés et des offres spéciales proposées aux visiteurs. L’idée visait à pallier l’annulation - pour cause de coronavirus - du Comptoir franc-montagnard « traditionnel », à la Halle-Cantine de Saignelégier. Les commerçants ont joué le jeu et le public également. Le bilan est donc très bon pour Romain Paratte, président du comité du Comptoir franc-montagnard :