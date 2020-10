Une zone plus sûre et plus verte

Au Conseil de ville

Le dossier est désormais entre les mains du parlement biennois. Il devra se prononcer les 14 et 15 octobre sur un crédit de 2,5 millions de francs pour la réalisation de ces différents aménagements. Selon Barbara Schwickert, en cas de refus, tout serait à refaire. Mais la conseillère municipale est confiante : « nous avons déjà un permis de construire pour le secteur en face de l’arrêt de bus, c’est là que le plus de places de parc seront supprimées ». Notons que la station de recharge pour les TPB ne sera pas financée par la ville de Bienne. La compagnie de transport a conclu un contrat avec Energie Service Bienne (ESB) dans ce but. Si le projet est accepté, les travaux commenceront dès que possible afin que les nouveaux bus électriques puissent déjà circuler en mars 2021. Les travaux dureront une année. /cbe