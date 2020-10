Port du masque obligatoire dans les lieux fermés du canton de Berne

À partir de lundi 12 octobre, le port du masque sera obligatoire dans le canton de Berne dans les espaces clos destinés au public. Le Conseil-exécutif l'a annoncé mercredi. Les clients des bars, des clubs de loisirs et des restaurants devront être assis. En outre, les bars, les clubs de loisirs, les discothèques et les salles de danse ne pourront pas accueillir plus de 300 personnes à la fois.

Au cours des deux dernières semaines, 285 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en moyenne par semaine dans le canton de Berne, soit 41 cas par jour environ.







Où le port du masque est-il obligatoire et où ne l’est-il pas ?

Magasins, centres commerciaux, offices de poste, musées, théâtres, bibliothèques, bâtiments administratifs, lieux de culte et locaux collectifs à usage religieux sont concernés par cette mesure. Egalement les cinémas, les gares, y compris les quais et les passages souterrains. Dans les bars, les clubs de loisirs, les discothèques, les salles de danse et les établissements de restauration, les clients pourront enlever leur masque tant qu’ils restent attablés.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de l’obligation de porter le masque, tout comme les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter un masque pour des raisons particulières, notamment médicales.

Le masque n’est pas obligatoire dans les garderies. Dans ces institutions, le port du masque est réglementé par les plans de protection, c’est-à-dire en fonction des situations propres à chaque structure.

L’obligation de porter le masque ne s’applique ni dans les espaces clos des écoles publiques ou des écoles privées soumises à la surveillance de la Direction de l’instruction publique et de la culture ni dans les espaces clos des hautes écoles. Les personnes qui fréquentent ces établissements n’ont pas d’obligation générale de porter un masque. Toutefois, il est exigé des institutions concernées qu’elles s’adaptent rapidement à l’évolution de la situation épidémiologique. /comm-cbe





