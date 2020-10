Le CJB contre le vote à 16 ans

Le Conseil du Jura bernois n’est pas favorable à l’abaissement du droit de vote à 16 ans. Alors que le Grand Conseil a adopté la motion pour donner une voix aux jeunes, le sujet sera l’objet d’une votation populaire.



Dans un communiqué transmis ce mardi, le Conseil du Jura bernois donne trois raisons pour lesquelles il s’oppose à l’abaissement du droit de vote à 16 ans.

Premièrement, les jeunes de 16 ans pourraient voter pour ou contre des objets soumis au scrutin populaire alors qu’ils n’ont pas atteint leur majorité civile et ne peuvent donc pas légalement assumer leurs choix.

Ensuite le CJB remarque qu’actuellement, les jeunes ayant atteint leur majorité sont peu nombreux à voter et en abaissant l’âge du droit de vote, cette problématique ne sera, selon lui, pas résolue, au contraire.

Dans son dernier argument, le Conseil du Jura bernois se dit favorable à ce que l’entier de la population se mobilise davantage lors de scrutins populaires et pas seulement les jeunes. Et pour ce faire, il faut miser sur plus d’informations à la population et sur l’éducation au droit civique. /lyg