Les décisions d’adjudication et de concession des lignes de bus à CarPostal SA ne soulèvent pas d’opposition. Les cantons de Berne et du Jura ont indiqué vendredi dans un communiqué commun que l’octroi au géant jaune des droits de transport relatifs aux lignes de bus jurassiennes et intercantonales n’a pas fait l’objet de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Les changements entreront ainsi en force le 12 décembre 2021 pour une période de dix ans. /nme