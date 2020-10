Le vert débarque dans les salles

Le programme du Festival du film vert de Moutier - et des autres localités - est à retrouver sur le site officiel de l'événement. Dans la région, le festival posera également ses valises à La Neuveville, Sonvilier, Le Noirmont et Porrentruy. Pour les films diffusés à Moutier et en raison des mesures sanitaires, il est vivement recommandé de réserver ses billets au 032 493 73 73 ou directement sur le site internet du Cinoche. /oza