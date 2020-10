Les voitures trop bruyantes contrôlées à Bienne

La police cantonale bernoise a tendu l'oreille aux alentours de Bienne jeudi: les automobilistes de la cité seelandaise et de huit communes avoisinantes ont fait l'objet de contrôles en lien avec la pollution sonore. Quatorze voitures ont été remarquées, notamment pour avoir fait fortement vrombir le moteur, ou à cause de fortes manœuvres d'accélération. Les conducteurs ont ensuite été accompagnés au centre d'expertises d'Orpond. Les contrôles techniques ont révélé des modifications non autorisées dans plusieurs cas. Quatre véhicules ont été saisis. Leurs propriétaires ainsi que huit autres ont encore été dénoncés pour infraction au code de la route. En outre, l'un des automobilistes s'est vu retirer son permis. La police cantonale bernoise a annoncé vendredi qu'elle continuerait ces contrôles sur le bruit dans tout le canton de Berne. /comm-cbe