Nouveaux livres pour deux auteurs du coin

« Les Enfers »

Pour son deuxième roman, Duja, de son vrai nom Patrick Dujany, a plongé en plein dans un univers qui lui est cher : les guitares, le diable, et toute l’imagerie d’horreur propre au monde du rock. L’histoire est celle d’un groupe de death-metal-core jurassien qui conclut un pacte avec le diable. « Une surcaricature d’un milieu qui est déjà caricatural en soi » raconte-t-il. Un livre extrême, sanglant et tâché d’humour noir, que le Prévôtois s’est défoulé à écrire, et qui devrait produire le même effet sur le lecteur. « L’imagerie morbide, qui touche à la mort, au mal et à la violence gratuite est souvent une manière d’exorciser les sentiments négatifs ». Les « métalleux » apprécieront les références musicales glissées entre sang, drogues et rock'n'roll.