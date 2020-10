Les voyageurs entre Delémont et Bâle doivent s’attendre à des perturbations. Les CFF avisent ce dimanche matin depuis 7h30 que les trains ne circulent plus sur cette ligne. Une panne est survenue entre Münchenstein et Bâle. La perturbation pourrait être levée vers 11h10. Les voyageurs en provenance de Delémont, Moutier, Bienne ou Neuchâtel en direction de Bâle devront transiter par Olten. /ncp-comm