Révéler les secrets des armoiries

C’est un projet d'envergure auquel s’est attelée la Société jurassienne d’émulation. Au printemps 2022, les éditions de la SJE publieront « l’Armorial du Jura. Canton du Jura, Jura bernois, Bienne, Laufonnais et Birsec », à l'occasion du 175e anniversaire. Il en était d’ailleurs question samedi lors de l’assemblée générale de la Société jurassienne d’émulation. Des chercheurs travaillent sur ce répertoire des armoiries du Jura historique depuis plus d’un siècle. Mais c’est Nicolas Vernot, historien franc-comtois, spécialiste des signes historiques, qui va condenser toutes les informations pour analyser quelque 4'500 armoiries du Moyen-Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Évêché de Bâle, en 1815. Ce travail conséquent conserve toute sa pertinence au 21e siècle, selon Nicolas Vernot. L’expert affirme qu’il y a un réel attachement en Suisse pour l’art héraldique. Il s’agit d’ailleurs du pays qui connaît la plus forte proportion d’armoiries par famille dans le monde. De plus, selon le Franc-Comtois, à l’heure du tout numérique, il y a un « regain d’intérêt pour les armoiries qui définissent l’identité familiale ».