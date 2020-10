Crèche de Moutier : deux éducatrices suspendues

Deux éducatrices ont été suspendues au Centre de l’enfance de Moutier. C'est le Conseil municipal prévôtois qui l'affirme dans un communiqué diffusé mercredi. On reproche aux deux employées des « pratiques éducatives inappropriées » selon les termes des autorités. C’est à l’interne que le problème a été détecté, précisément dans le groupe Rondin Picotin destiné aux enfants en bas âge. La suspension des deux éducatrices a été décidée dans la foulée il y a bientôt un mois.







Pas de violence physique



Les reproches qui leur sont adressés sont maintenant passés au crible fin. Suzanne Kohler, conseillère municipale en charge du Centre de l’enfance, a confirmé mercredi matin à RJB qu'il ne s'agit pas de maltraitrance à proprement parler. Pas de violence physique en somme, mais plutôt des pratiques qui ne correspondent pas aux exigences de l’accueil professionnel. Selon nos informations, le ton utilisé par les éducatrices aurait posé problème, le rythme des enfants n'aurait pas été respecté, et des méthodes inappropriées ont été décelées, notamment lors du coucher ou des repas.





L'enquête se poursuit



Le Conseil municipal et la direction du Centre de l’enfance se donnent deux à trois semaines pour faire toute la lumière sur cette affaire. Décision sera ensuite prise concernant l'avenir des deux collaborarices. C’est dans tous les cas un coup dur pour l’image de l’institution, selon Suzanne Kohler. La conseillère municipale rappelle toutefois que la crèche fonctionne très bien dans son ensemble. Elle affirme que le problème est isolé et que les autorités le traitent avec la plus grande attention.



En cas de questions, le Conseil municipal invite les parents à prendre contact avec le Centre de l’enfance au 032 493 56 31. /oza