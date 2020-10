Fermeture au trafic de la route de Sornetan

La route cantonale entre Monible et Sornetan sera fermée à la circulation trois jours, entre lundi prochain 19 octobre à 14 heures et mercredi à 7 heures. L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne doit poser un nouveau revêtement routier. Des déviations seront mises en place. L’Office précise encore que l’opération est dépendante des conditions météorologiques, et qu’à ce titre la fermeture peut être prolongée. Dans tous les cas, les autorités annonceront par la radio la fin des travaux. /comm-lfe