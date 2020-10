Lakelive au moins jusqu’en 2024

Le parlement biennois a montré un énorme soutien au Lakelive Festival mercredi soir. A l’ordre du jour, le contrat de prestation de l’évènement jusqu’en 2024. Les élus ont vanté le succès et la polyvalence du nouveau venu sur les rives de Bienne et Nidau, d’ailleurs récompensé récemment par Tourisme Bienne Seeland. Mais tous n’étaient pas d’accord sur les modalités du contrat. Olivier Wächter (UDC / Les Confédérés) est notamment revenu plusieurs fois à la charge à titre personnel, en tant que riverain du Lakelive. Il souhaitait que le contrat soit plus précis, notamment au sujet du respect des valeurs limites pour le bruit. Mais les autres parlementaires n’ont pas souhaité renvoyer le texte. Ils l'ont même validé pratiquement à l'unanimité. Les organisateurs du Lakelive peuvent donc rempiler pour les quatre prochaines années, pourvu que la situation sanitaire le permette. Financièrement, le contrat porte sur un soutien de 320'000 francs, à raison de 80'000 par année de la part de la ville de Bienne.







Séance masquée critiquée

Suite à l’entrée en vigueur lundi des nouvelles directives du canton de Berne, tous les élus ont été priés de garder leur masque durant la séance, que ce soit à la tribune ou à leur place. Notons que le conseiller municipal Beat Feurer était absent à cette séance mercredi soir. Selon des informations recueillies par nos confrères du Bielertagblatt, le directeur de l’action sociale et de la sécurité a refusé de venir en raison de l’obligation de se masquer.







Quatre interventions urgentes

Le groupe PSR (Parti Socialiste Romand) a déposé une interpellation afin de savoir si le Conseil Municipal encouragerait les terrasses chauffées cet hiver, à l’instar des villes de Berne ou Neuchâtel.

Luca Francescutto, de la fraction UDC – Les Confédérés propose quant à lui un postulat qui demande que les membres de l’exécutif reçoivent 5'000 francs de leur salaire de 2021 en bons à faire valoir dans les commerces biennois.

Un postulat interpartis demande un soutien financier à l’Association pour une collection d’études littéraires (ACEL).



Enfin, un autre groupe interpartis interpelle le Conseil municipal sur les délais de prolongation de permis de séjour des habitants depuis fin septembre. L’urgence a été accordée pour ces quatre textes, ce qui signifie que le Conseil municipal a deux mois pour y répondre.







Séance à suivre

Mercredi soir, le Conseil de ville a commencé les discussions sur le budget 2021. Elles reprendront jeudi soir. /cbe