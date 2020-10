Le prix du courant grimpe à Moutier

L’électricité coûtera plus cher à Moutier l’an prochain. Les Services industriels (SIM) ont annoncé vendredi matin une hausse de 4%. Elle concerne tous les secteurs. Pour les ménages, comptez sur une facture alourdie de 30 francs par an pour un appartement, 60 francs pour une villa. Les PME qui consomment 50'000 kilowattheures chaque année paieront elles 240 francs de plus en moyenne. Le conseiller municipal en charge de l’énergie Karim Bortolussi justifie cette hausse par les investissements nécessaires sur le réseau. Si le prix de l'énergie à proprement parler reste stable, l'obligation de remplacer plus de 4'000 compteurs à Moutier jusqu'en 2029 suscite des coûts qu'il vaut mieux anticiper :