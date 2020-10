Reprise du dialogue dans le dossier de la branche ouest à Bienne

Le groupe de dialogue de la branche ouest à Bienne s’est réuni pour la première fois après la pause électorale jeudi soir. L’équipe centrale a discuté du projet global ainsi que des recommandations qui seront faites aux autorités. En effet, l’objectif n’est désormais plus de proposer une variante précise mais d’émettre des recommandations. Ces dernières sont le résultat des discussions intensives et directes entre les opposants et les partisans. Certaines questions sont encore ouvertes et elles devront être discutées dans les semaines à venir. Le rapport final du processus de dialogue sera remis comme prévu à la délégation des autorités le 15 décembre prochain. /comm-ami