Un forum pour parler du vélo

PRO VELO Bienne-Seeland-Jura bernois fête ses 35 ans d‘existence. À cette occasion, l’association organise le premier vélo-Forum qui se déroulera ce vendredi à Nidau. L’avenir des deux-roues et les exigences des politiciens en la matière feront notamment partie des thèmes abordés et des concepteurs de vélo prendront également la parole. L’entrée est libre pour les membres de PRO VELO et VCS ainsi que pour les moins de 25 ans. /comm-ami