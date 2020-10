Fiscalité : Berne est à la traîne

Les personnes physiques aussi désavantagées

L'UCI s'inquiète également de l'imposition des personnes physiques dans le canton. Elle relève que les contribuables de toutes les catégories - à l'exception des familles avec un revenu brut jusqu'à 40'000 francs - sont taxés de manière excessive depuis des années. « La situation s’est encore aggravée avec la suppression des déductions forfaitaires pour les frais professionnels, la limitation de la déduction des frais des pendulaires, ainsi que l’augmentation de la valeur locative et des valeurs officielles », note l’union. Et d'ajouter que les baisses de quotité d'impôt projetées actuellement pour 2021 et 2022 ne compenseront que les hausses d'impôts décidées par exemple pour les véhicules à moteur. « Elles ne représenteront donc aucun allègement », explique l'UCI :