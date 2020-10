Libérés, délivrés

Près de 1'500 hommes et femmes seront libérés de leurs obligations militaires au 31 décembre 2020 dans le canton de Berne. Comme les années précédentes, ils seront convoqués de manière échelonnée à se rendre en tenue civile pour la reddition de leur équipement personnel, qui se déroulera le 2 novembre 2020 à Reconvilier pour les soldats domiciliés dans le Jura bernois et dans l’arrondissement administratif de Bienne, et entre le 23 et le 26 novembre 2020 à Berne, dans la halle polyvalente de la caserne, pour tous les autres. Les recrues désirant conserver leur arme personnelle devront prouver qu’ils ont accompli au moins à deux reprises le programme obligatoire et deux exercices de tir fédéral en campagne à 300 mètres au cours des trois dernières années. Ils devront en outre présenter un permis d’acquisition d’armes valable. Tous les militaires libérés seront ensuite salués personnellement par le conseiller d’État Philippe Müller, directeur de la sécurité du canton de Berne, le commandant d’arrondissement, le suppléant du commandant d’arrondissement ou les chefs de section du service des affaires militaires. /comm-cbe