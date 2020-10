Automates à billets éclipsés par le numérique

Des passagers toujours plus nombreux mais des ventes de billets sous forme papier toujours plus faibles. Cette évolution, les Transports publics biennois (Tpb) l'expliquent dans un communiqué mardi en partie par l'utilisation fréquente des applications mobiles et des sites Internet pour l'achat de billets.

Ils ont donc décidé de réduire le nombre d’automates à billets dans les bus à diesel. Par ailleurs, cela permettra de gagner de l‘espace dans les véhicules.

Ces bus n'auront désormais qu’un seul automate situé à l'avant, au lieu de deux. Les nouveaux moyen de transport électriques en possèdent déjà un seul. En revanche, les trolleybus conserveront leurs deux distributeurs. /dcc