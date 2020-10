Un complexe d’athlétisme d’envergure voit le jour à Bienne

La ville de Bienne s'apprête à donner naissance à un nouveau complexe d’athlétisme. Les athlètes pourront en profiter dès l’été 2021. Le budget total de 3,8 millions de francs, adopté en 2019, a été respecté. Cette somme a permis de construire plusieurs infrastructures qui respectent les normes nationales et internationales. Un anneau de 400m avec six couloirs est au centre du complexe. Des zones prévues pour les disciplines de sauts et celles de lancers ont été aménagées. Une cabine de chronométrage a également vu le jour sur la parcelle.