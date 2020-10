Accident spectaculaire mais sans gravité

Accident spectaculaire au Mont-Crosin. Une voiture a heurté un arbre et pris feu ce mercredi matin. Un automobiliste circulait entre Tramelan et Saint-Imier. Peu après le passage du col du Mont-Crosin et pour une raison encore indéterminée, le véhicule s’est déporté sur la droite, a heurté un arbre et a pris feu. Le conducteur a pu s’extirper de sa voiture à temps et s’en sort indemne. Le véhicule est quant à lui complètement détruit.

La route a dû être fermée pendant l'intervention des pompiers du Centre-vallon. Elle est désormais ouvert mais la circulation se fait en bidirectionnel pour une durée indéterminée.