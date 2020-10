Approbation du plan de quartier « Rue Jakob sud »

Le quartier « Rue Jakob sud » touche au but. Le Conseil municipal de Bienne a annoncé mercredi qu’il avait approuvé ce plan concernant cette zone de la ville à proximité de la Tissot Arena. Le plan régit la construction et les affectations dans le secteur sis entre la rue Jakob, le chemin du Long-Champ, la Longue-Rue et le chemin du Kirchenfeld. Le plan de quartier n’a connu aucun recours. Il sera donc transmis à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire du Canton de Berne pour être approuvé une nouvelle fois.



Un concours d’urbanisme en mandats réalisé en 2016 a permis d’élaborer « un programme de qualité visant un lotissement dense et à affectation mixte doté d’un parc centrale », selon la responsable du Service de la planification et de l’espace urbain du Département de l’urbanisme Sarah Gäumann. /lge