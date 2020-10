Attention aux cambrioleurs !

La lumière baisse, la nuit se prolonge : attention aux cambriolages ! Le 26 octobre, la police cantonale bernoise mène sa campagne annuelle de prévention. Si les vols par effraction ont baissé pendant plusieurs années, une légères hausse a été constatée en 2019. Cette année par contre, le semi-confinement pourrait bien avoir une influence sur les statistiques: la police fait déjà état d'une baisse des vols par effraction durant les mois de mars, avril et mai, pour la simple et bonne raison que les gens restaient chez eux. Du côté du Jura, certains cambriolages ont été violents: les victimes étaient agressés par les voleurs. Selon Christoph Gnäggi, porte-parole de la police, ce cas de figure n'a pas été constaté dans le canton de Berne : « le but d'un cambrioleur est de pouvoir commettre son acte sans être vu, il ne cherche pas non plus à faire du mal aux occupants des maisons visitées. »





Faire semblant d'être à la maison



Selon la police cantonale, le meilleur atout contre les voleurs restent la simulation de présence. Allumer les lumières lorsqu'on est à la maison, ou installer un dispositif qui allume et éteint les lampes automatiquement lorsqu'on est absent. Et l'entraide entre voisins est aussi à privilégier: si on s'absente pour une longue durée, on peut demander à quelqu'un de relever son courrier et d'arroser ses plantes. Enfin, si un cambriolage devait avoir lieu alors que les habitants sont chez eux, Christoph Gnäggi a un conseil important : « ne jouez pas au héros, restez calme et appelez la police dès que possible ». /cbe