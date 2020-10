L'HJB en rose

Le personnel de l'Hôpital du Jura bernois a porté des masques roses dans le cadre de la campagne « Octobre rose ». Deux marches collectives ont également été organisées pour les collaborateurs les 22 et 23 octobre derniers à Moutier et St-Imier. La campagne annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein a commencé au début du mois d’octobre. Elle est reconnue d’utilité publique et sert également à récolter des fonds pour la recherche. Le but est surtout de sensibiliser chaque femme sur l’importance du dépistage. Aujourd’hui, la maladie peut toucher une femme sur huit. Mais si elle est détectée à temps, elle peut se soigner dans neuf cas sur dix. /comm-cbe