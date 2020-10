La troisième tranche d’impôt est en route

La troisième tranche des impôts va bientôt arriver dans les boîtes aux lettres des Bernois. L’Intendance des impôts du canton vient d’envoyer plus de 580 000 bordereaux. Cette troisième tranche représente un montant total de plus de 2,6 milliards de francs.

L’Intendance des impôts rappelle lundi dans un communiqué que les tranches sont calculées sur la base des revenus réalisés antérieurement, il est donc possible que leur montant soit trop élevé. Compte tenu de la situation difficile, il est possible de payer uniquement la partie de l’impôt dont on estime être effectivement redevable pour l’année fiscale 2020. Plus d’informations ici. /sbo