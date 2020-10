Masque obligatoire à l'école secondaire

Le canton de Berne annonce de nouvelles mesures concernant le milieu scolaire ce lundi. Dès mardi, le masque sera obligatoire pour tous les élèves du secondaire I sur le terrain de l'école, dans tous les bâtiments et pendant les cours. Les adultes sont quant à eux obligés de se masquer dans toutes les écoles, y compris les écoles de musique et les structures à journée continue. En outre, le canton de Berne recommande de renoncer aux sports de contacts et de balle durant les cours de gym. Les mesures de protection sont étendues également aux écoles professionnelles et aux écoles moyennes : le masque est obligatoire pendant les cours, même si les distances peuvent être respectées. Il doit également être porté pendant le sport, sauf à l’extérieur si la distance de sécurité est respectée. /comm-cbe