Des réorganisations pour Pro Juventute

La Fondation Pro Juventute qui œuvre pour le soutien des enfants et jeunes a entamé une réorganisation à la fin 2018 afin d’homogénéiser son image et de renforcer l’impact de ses programmes nationaux. Celle-ci arrivera à son terme à la fin de l'année.

Les associations présentes jusqu’ici dans les cantons pouvaient choisir de rejoindre un centre régional pour poursuivre leurs activités, de se dissoudre ou alors de continuer sous un autre nom. Si l’association Pro Juventute Valais a décidé de rejoindre le centre régional romand et celle du canton de Vaud s’est dissoute, les associations de Pro Juventute de l’Arc jurassien et de Fribourg ont annoncé ce lundi prendre un autre chemin : elles continueront toutes deux des activités mais sous un autre nom. Les nouvelles structures vont être mises en place dès le 1er novembre. Dès cette même date, le centre régional de Suisse romande, basé à Lausanne, va représenter Pro Juventute dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois. /comm-cka