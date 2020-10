Des votes aux urnes plutôt que des assemblées communales

Des votes aux urnes immédiats peuvent remplacer les assemblées communales. Le canton de Berne annonce ce mardi que les préfectures des dix arrondissements administratifs ont pris cette décision en raison de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le canton. Cette mesure permet aux communes de préserver leur capacité d’action pendant la seconde vague de la pandémie et de garantir l’approbation en temps voulu de leurs budgets 2021 et autres dossiers importants. Le communiqué souligne que des élections urgentes peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire de convoquer une assemblée communale. De manière générale, cette mesure permet aux communes de réagir en fonction de leur propre situation, afin de limiter le risque de contamination pour leurs habitants tout en préservant le droit des électeurs à exprimer leur volonté de manière fidèle et sûre.

Les communes décident elles-mêmes si elles veulent organiser un vote aux urnes ou une assemblée.

Rappelons que les manifestations rassemblant plus de quinze personnes sont actuellement interdits dans le canton de Berne et que les assemblées communales et les séances parlementaires, séances de commissions incluses, peuvent avoir lieu à condition qu’un plan de protection soit mis en place. /comm-lyg