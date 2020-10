Donner la parole aux femmes

Elle a grandi entre la Tanzanie et Moutier. Aujourd’hui établie à Bruxelles, l’autrice et metteure en scène Aline Steiner a réuni dans un recueil trois pièces de théâtres écrites ces 10 dernières années. Toutes donnent la parole aux femmes et questionnent la notion d’identité. Son recueil s’intitule « A des seins ». Il est composé de textes inspirés de ses séjours en Afrique, et plus précisément au Cameroun dès 2009. On y parle de la relation des femmes avec leur poitrine, de la notion d'esclavagisme ou encore des blessures du viol infantile. Trois pièces qui sont liées car elles explorent aussi le rapport entre l'Afrique et l'Europe :