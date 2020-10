Du changement au comité de BSJB Culture

Du mouvement dans le comité du syndicat de communes pour la culture Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture), c’est ce qui ressort de l’assemblée des délégués qui s'est déroulée au théâtre Nebia à Bienne le 22 octobre. Les départs annoncés pour 2021 du président Jürg Räber et du vice-président Roland Matti devront être comblés lors de la prochaine séance prévue en mars de l’année prochaine. De plus, Cédric Némitz ne sera plus membre du comité BSJB Culture en raison de sa démission en tant que conseiller municipal de Bienne. Une arrivée ou plutôt un remplacement est à signaler, Carine Bassin Girod entre au comité à la place de Pascale Worni. Au cours de l’assemblée, les comptes 2019 et le budget 2021 ont notamment été validés sans opposition par les délégués.





Des aides financières pour faire face à la crise sanitaire

Pour aider les acteurs du secteur culturel de la région Bienne-Seeland-Jura bernois, plus de 3 millions de francs ont été versés par le canton. C’est l’information donnée par Sibylle Birrer, cheffe de la section Encouragement des activités culturelles du canton de Berne. Ce montant correspond à 18% des 17 millions de francs d’aides financières versées à ce jour par la Confédération et le canton dans le secteur de la culture. /comm-nmy