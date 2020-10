Covid-19: les mesures bernoises ne changeront pas

Les mesures du canton de Berne ne changeront pas. En marge de la conférence de presse du Conseil fédéral sur les nouvelles directives face au coronavirus, les autorités cantonales se sont elles aussi adressées aux médias mercredi soir. Mais surtout pour rappeler ce qui est en vigueur depuis vendredi. Le Conseil exécutif salue les nouvelles mesures fédérales, qu’il estime justes et nécessaires, même si selon lui elles arrivent tard. Mais côté bernois, c’est donc le statu quo : les théâtres, musées ou cinéma restent fermés jusqu’au 23 novembre, et les manifestations publiques limitées à 15 personnes, pas de négociation possible. Par contre pour les fitness, les directives sont en train d’être analysées et pourraient être adaptées, on en saura plus jeudi soir. Les autres mesures seront réévaluées d’ici la mi-novembre.

Autre annonce faite hier : les hôpitaux ont encore de la place, l'hôpital de l'île à Berne a d'ailleurs accueilli deux patients en provencance du canton de Neuchâtel, une première. Trois nouveaux malades du coronavirus sont décédés depuis mardi, et au total 820 cas positifs supplémentaires ont été recensés. /cbe