Fermeture de l’aire provisoire pour les gens du voyage à Gampelen

C'est la fin de l'aire de transit provisoire pour les gens du voyage à Champion (Gampelen). Après deux ans d'exploitation, la zone sera démantelée début novembre, annoncent les autorités cantonales bernoises. Le groupe de suivi a tiré un bilan positif de la situation, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi. Il a été possible, moyennant des efforts et grâce aux expériences faites l’année précédente, d’assurer l’ordre et d’éviter les occupations intrusives de terrain dans la région. Les représentants des entreprises avoisinantes et de la police n’ont pas signalé d’incidents significatifs avec les gens du voyage au cours de cette saison et ils se disent eux aussi satisfaits de l’exploitation de l’aire de transit provisoire. Le groupe de suivi a beaucoup appris sur le fonctionnement de la zone elle-même. Il a même développé des outils utiles, notamment un logiciel d’administration du site. Les travaux de démantèlement devraient durer jusqu’à la fin de l’année. /comm-cbe