Le monde de la culture tremble

Le canton de Berne a ordonné la fermeture des théâtres le 23 octobre. Une mesure similaire est aussi en vigueur en Valais. La fédération romande des arts de la scène (FRAS) a fait part de son inquiétude lundi via un communiqué. Elle souligne les efforts fournis par les différentes institutions jusqu'à aujourd'hui, ainsi que la rigueur du public et des employés. Marynelle Debétaz, directrice de Nebia à Bienne et membre de la FRAS ne peut pas encore quantifier les conséquences de l'annulation d'une grande partie du programme, mais elle est inquiète pour le monde de la culture: