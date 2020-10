« Le plan est prêt mais il faut rester flexible »

En plus des personnes travaillant à temps plein, des auxiliaires aideront les jours de forte affluence notamment pour contrôler le respect des mesures dans les files d’attente des caisses. Et si les collaborateurs venaient à manquer en raison de quarantaines ou de cas positifs, les auxiliaires seraient plus sollicités. Pierre Cuche n’exclut pas d’engager des personnes supplémentaires, mais cette décision se prendra selon les besoins. /lyg