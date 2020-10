Halloween : le canton appelle à éviter le porte-à-porte

Les Bernois, petits et granfs, devraient éviter le porte-à-porte pour Halloween. Conseil de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration dans un communiqué transmis jeudi. Les autorités cantonales sont conscientes des restrictions importantes que les mesures anti-pandémie engendrent dans la vie privée des gens, mais vu la situation actuelle, elles déconseillent de se déplacer en groupes mixtes en dehors de son environnement social habituel. Le nombre de contacts sociaux doit être maintenu aussi bas que possible. Le gouvernement cantonal rappelle que les rassemblements privés de plus de 10 personnes, et les réunions publiques de plus de 15 personnes sont interdits.