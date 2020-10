Une aire de repos pour les oiseaux migrateurs

Ce type de projet est une première en Suisse, notamment par la collaboration très forte entre les agriculteurs, les défenseurs de la biodiversité et le propriétaire terrien, qui n’est autre que la Ville d’Yverdon. Selon Pierre Iseli, « c’est le seul moyen de réaliser de tels endroits. Toutes les parties concernées doivent être intéressées à la discussion et aucune ne doit être lésée ». Un accord entre la commune et le locataire a donc été nécessaire avec, à la clé, une indemnisation pour ce dernier.