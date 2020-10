Accident entre Bienne et La Neuveville

Une collision entre trois automobiles a eu lieu ce vendredi matin à la sortie du tunnel de Gléresse sur l’A5. Pour des raisons encore indéterminées, un véhicule circulant de Bienne en direction de La Neuveville s’est déporté sur la voie inverse et est entré en collision frontale avec une autre voiture, a indiqué la police cantonale bernoise. Un troisième véhicule est alors venu percuter les deux autres. Trois personnes ont été blessées et emmenées à l'hôpital, deux en ambulance et une a été prise en charge par la Rega. L’accident a engendré une fermeture complète de la circulation et du tunnel pendant plusieurs heures pour permettre l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers professionnels de Bienne. La police ajoute qu’une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. /comm-nmy