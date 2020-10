Des garanties pour les musées

La Cantonale Berne Jura est suspendue aux prochaines décisions des autorités cantonales et fédérales. La grande exposition intercantonale, qui implique dix musées entre Berne, Bienne, Moutier ou encore Porrentruy et Le Noirmont, devrait se tenir entre décembre et janvier. Les institutions sont pour l'heure fermées et espèrent désormais que les interdictions ne seront pas prolongées. Une lettre a été rédigée à l'attention des autorités afin d'obtenir des garanties.

Le Musée jurassien des Arts à Moutier est concerné. Alors que le canton de Berne a assoupli ce vendredi les règles pour certains milieux sportifs mais reste ferme pour les milieux culturels, la conservatrice de l’institution Valentine Reymond peine à comprendre ce qu’elle perçoit comme une différence de traitement :