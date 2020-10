Des productions bernoises récompensées au CinéCivic

La promotion du vote et de la démocratie était à l’honneur de la 6e édition de CinéCivic. La remise des prix qui devait se dérouler à Bienne s’est finalement tenue en ligne ce jeudi en raison de la crise sanitaire. Dans la catégorie des films, les Bernois Tim Röthlisberger et Tamino Schnedl ont remporté le premier prix accompagné d’une récompense de 2'000 francs grâce à leur production « Faisons bouger la Suisse ensemble ». Du côté des affiches, le projet intitulé « Peu importe la position, vote » a permis à trois jeunes bernois de décrocher le troisième rang et une enveloppe de 250 francs. Cette édition était parrainée par le conseiller fédéral Guy Parmelin et a vu 145 jeunes romands réaliser 15 films et 82 affiches. L’ensemble des projets présentés lors du concours est à découvrir sur le site de CinéCivic. /comm-nmy