Nouvelle présidence au PSR

L’entier du bureau du parti socialiste romand change de visage. Réuni, en ligne, en assemblée générale jeudi, le PSR a nommé Marie Moeschler et Hervé Roquet à sa présidence et Karim Saïd à la vice-présidence. Cette nouvelle équipe reprend le flambeau à la suite du retrait de Christiane Vlaiculescu-Graf et de Samantha Dunning.

Ce changement d’équipe dirigeante arrive alors que le parti franchit une nouvelle étape avec l’élection de Genda Gonzalez-Bassi comme conseillère municipale et de trois nouvelles conseillères de ville. /comm-lyg