Une meilleure maîtrise de l’industrie 4.0

Place et rendement

Quand on parle de progrès, on pense bien sûr à la rapidité des machines. L'une de celles qu'on peut voir à St-Imier permet de connaître en temps réel la marge d'erreur d'une pièce en cours d'usinage, et de corriger si besoin, ce qui évite de la mettre au rebut. Actuellement, les pièces sont produites, et vérifiées seulement ensuite.



L'autre progrès significatif est le gain de place: le MicroLean Lab contient notamment une machine-outil qui tient dans moins d'un mètre cube. Neuf machines pourraient ainsi tourner simultanément dans des compartiments empilés, et ne prendre que la taille d'une grande armoire murale. Les grands bâtiments des zones industrielles seront peut-être bientôt un vestige du passé...





Six ans

L'année 2020 marque la première d'un projet qui doit durer six ans. Les deux premières années doivent permettre de dire quelles données relatives à la qualité des pièces peuvent être collectées sur une seule machine, et si plusieurs machines peuvent fonctionner ensemble. Les deux suivantes seront consacrées aux processus de correction de la première phase. La troisième étape permettra de gérer les neufs machines ensemble, et de voir comment ordonner les priorités en cas de pannes multiples.



En attendant, les professionnels de l'industrie peuvent visiter le MicroLean Lab trois jours par semaine durant les trois premières semaines de novembre au Parc Technologique de St-Imier. En raison des mesures sanitaires, une inscription est nécessaire.