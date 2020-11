Place aux chasse-neiges à St-Imier

On ne stationne plus sur tout le territoire communal de St-Imier entre 3h et 7h du matin. La mesure est entrée en vigueur le 1er novembre et sent bon la neige. Les autorités ont rappelé mercredi cette interdiction annuelle valable jusqu’au 15 mars. Elle doit permettre le déneigement de la chaussée. La place des Abattoirs est à disposition des automobilistes de 16h à 9h, celle située au nord des halles de gymnastique et l’esplanade du collège le sont de 16h à 8h. Les contrevenants à ces règles seront amendés par la police administrative, avertit le Conseil municipal. /comm-oza