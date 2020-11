Le rapport du groupe de dialogue de l’axe ouest prend forme

Le groupe de dialogue concernant l’axe ouest de l’A5 à Bienne arrive bientôt à la fin de son mandat. Il a indiqué jeudi soir dans un communiqué que le rapport final prend forme. Certains ajustements ponctuels vont devoir être fait. Le groupe de dialogue, composé de partisans et d’opposants au projet du contournement autoroutier, se réunit depuis plus d’un an, il va proposer aux autorités d’abandonner le projet initial de l’axe ouest. Celui-ci prévoyait une option quasi entièrement souterraine avec des entrées et sorties perceptibles en surface dans Bienne-Centre et dans le Faubourg du Lac.

Le groupe de dialogue ne va pas proposer de nouvelles variantes mais des recommandations aux autorités. Il les a articulés en 4 parties : conclusions sur l’état actuel et le besoin d’agir, recommandations sur des mesures à court et moyen termes, recommandations sur des mesures à long terme et recommandations sur le processus et financement. Le rapport final du groupe de discussion devra être remis aux autorités le 15 décembre prochain. /sbo