Règles spéciales pour le vote de Moutier

Le vote communaliste du 28 mars 2021 à Moutier fera l’objet de mesures particulières. Elles ont été présentées ce vendredi par le Conseil-exécutif en concertation avec la Conférence tripartite et la commune de Moutier.

La Confédération jouera ainsi un plus grand rôle dans l’organisation et le déroulement de la votation, souligne le communiqué du canton de Berne. L’Office fédéral de la justice (OFJ) prendra notamment en charge la vérification, la sécurisation et l’envoi du matériel de vote établi par la commune de Moutier. Ce dernier doit parvenir aux ayants droit dès le lundi 8 mars. L’adresse sur la carte de légitimation pour le vote par correspondance sera celle de l’OFJ. Les enveloppes seront réceptionnées jusqu’au samedi du scrutin compris. Le matériel pourra être distribué selon une procédure particulière pour les personnes sous curatelle ou les personnes résidantes dans des homes, des hôpitaux ou d’autres institutions.





Container scellé dans l’Hôtel de Ville

La commune de Moutier sera pour sa part chargée d’établir, préparer et imprimer l’ensemble du matériel de vote sur la base de son registre électoral qui comprend le bulletin, l’enveloppe, la carte de légitimation, le message relatif à la votation et la notice explicative.

Dès le 8 mars et jusqu’au 29 mars, la boîte aux lettres de la commune sera condamnée. Elle sera remplacée par un container dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville pour le vote par correspondance des personnes qui se déplacent physiquement. Il sera scellé par l’Office fédéral de la justice.

Le vote et le dépouillement prendra place à la Sociét’Halle de Moutier. Le vote aux urnes y sera possible du vendredi au dimanche du scrutin. Son déroulement et celui du dépouillement se fera sous le contrôle des observateurs fédéraux. L’OFJ contrôlera systématiquement les cartes de légitimation et conservera le matériel de vote après le scrutin.







Registre électoral contrôlé

La Chancellerie d’Etat du canton de Berne poursuivra le contrôle du registre électoral jusqu’à la date de la votation et à l’entrée en force du résultat. Pour faciliter les échanges sur le registre, un groupe de travail a été mis sur pied avec la Chancellerie d’Etat, les autorités de Moutier et sous la médiation de l’OFJ. /comm-gtr