Mur de pierres sèches pour compenser les atteintes de l’A16

Un nouveau mur en pierres sèches pour compenser les atteintes de l’A16. L’ouvrage se situe sur le terrain de la Bourgeoisie de Sorvilier et fait partie du patrimoine paysager de l’Arc jurassien. Il a fallu environ 6 semaines pour construire les 82 mètres de mur. Mandaté par l’office des ponts et chaussées du canton de Berne, Bruno Holenstein est ingénieur forestier et responsable des mesures compensatoires, qu’elles soient écologiques, forestières ou paysagères. Il nous explique la raison de la construction de ce mur à cet endroit :